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Шоу-бизнес
"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка

"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка

Сына Алены Водлнаевой обрекли на проблемы.
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Алена Водонаева, как известно, прославилась благодаря скандальной телестройке. Уже за ее пределами она вышла замуж за предпринимателя, которому подарила сына Богдана. Однако ребенок не смог спасти брак экс-звезды "Дома-2".

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Своего отпрыска, которому, к слову, уже 12 лет, модель воспитывает сама. Отец, конечно, тоже принимает участие. Теледива старается быть, так сказать, на одной волне с наследником и нередко делится с поклонниками забавными видео с участием сына.

Экс-звезда "Дома-2" решила пообщаться с Богданом на тему роли женщины в жизни мужчины. И многих его рассуждения, мягко говоря, шокировали. Взяв в руки четки и покручивая их, мальчик заявил, что для него женщина – это грудь, стиральная машина, швабра и пылесос. Мол, это все, на что горазды представительницы прекрасного пола.

И только одна женщина от них отличается – это мама. Звучит, конечно, трогательно. Но часть негативно настроенных пользователей эта фраза не умилила. Россияне буквально разнесли модель за воспитание сына: по их мнению, она вырастила похотливого потребителя, которого в будущем ждут большие проблемы.

"Алена, как ты могла упустить! Какой ужас...у него проблемы с психикой. Какая мать, таков и сын", – пишет народ.

Кто-то отметил, что во всем виновата теледива: мол, она вечно скачет по мужикам, не уважая себя, собственно, поэтому и наследник так относится к женскому полу. Но в целом, большинство восприняло увиденное, как шутку от сына экс-звезды "Дома-2".

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Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2022, 10:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
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