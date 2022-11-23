"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка

Сына Алены Водлнаевой обрекли на проблемы.

Алена Водонаева, как известно, прославилась благодаря скандальной телестройке. Уже за ее пределами она вышла замуж за предпринимателя, которому подарила сына Богдана. Однако ребенок не смог спасти брак экс-звезды "Дома-2".

Своего отпрыска, которому, к слову, уже 12 лет, модель воспитывает сама. Отец, конечно, тоже принимает участие. Теледива старается быть, так сказать, на одной волне с наследником и нередко делится с поклонниками забавными видео с участием сына.

Экс-звезда "Дома-2" решила пообщаться с Богданом на тему роли женщины в жизни мужчины. И многих его рассуждения, мягко говоря, шокировали. Взяв в руки четки и покручивая их, мальчик заявил, что для него женщина – это грудь, стиральная машина, швабра и пылесос. Мол, это все, на что горазды представительницы прекрасного пола.

И только одна женщина от них отличается – это мама. Звучит, конечно, трогательно. Но часть негативно настроенных пользователей эта фраза не умилила. Россияне буквально разнесли модель за воспитание сына: по их мнению, она вырастила похотливого потребителя, которого в будущем ждут большие проблемы.

"Алена, как ты могла упустить! Какой ужас...у него проблемы с психикой. Какая мать, таков и сын", – пишет народ.

Кто-то отметил, что во всем виновата теледива: мол, она вечно скачет по мужикам, не уважая себя, собственно, поэтому и наследник так относится к женскому полу. Но в целом, большинство восприняло увиденное, как шутку от сына экс-звезды "Дома-2".