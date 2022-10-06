"Муж почти открыто изменяет": жалкую Кейт Миддлтон публично освистали

Королевская семья Британии хранит множество тайн. В ней царят запутанные интриги, о которых галдят на весь мир. Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям получили статус принца и принцессы Уэльских, но это аукнулось им очередной волной сплетен.

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