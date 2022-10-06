Кейт Миддлтон отказалась от королевских обычаев

8 сентября не стало британской королевы Елизаветы II. После церемонии прощания и похорон вся Великобритания погрузилась в траур, а члены королевской семьи носили все черное и не посещали светских мероприятий.
Сегодня траур закончился, и в королевстве официально наступила новая эпоха. Если раньше вся семьи грызлась с непослушной Меган Маркл, которая вела себя фривольно и напоминала разнузданную демократку, то теперь на эту скользкую дорожку и сама Кейт Миддлтон.
Принцесса Уэльская отказалась от положенного по королевскому протоколу роскошного наряда и надела простое дешевое платье горчичного цвета. Так она перешла от траура к повседневному стилю одежды. В таком видео 40-летнюю Кейт Миддлтон не ожидали увидеть, ведь она всегда была одета изысканно и дорого. В дешевом платье Кейт Миддлтон появилась в родильном отделении Королевской больницы графства Суррей, где пообщалась с беременными женщинами и новоиспеченными мамами.
Напомним, после смерти королевы Елизаветы принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые статусы принца и принцессы Уэльских. Раньше они были герцогом и герцогиней Кембриджскими. Также во дворце произошли и другие перестановки – жена Карла III стала королевой-консорт, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессой и принцами Корнуольскими и Кембриджскими. А вот Меган Маркл и принц Гарри пока остаются герцогами Сассекскими.