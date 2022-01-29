Стало плохо: Урганту пришлось отменить все планы

Иван Ургант поделился своими новогодними неудачами.

Недавно в эфире своей передачи Иван Ургант рассказал о своих новогодних каникулах. Как оказалось, телеведущий буквально перед праздником почувствовал себя неважно. За день до Нового года он осознал, что заболел. Состояние такое длилось до четвертого января. Печально, что у звезды были большие планы на каникулярные дни. Так, он собирался поехать за границу. К сожалению, поездку пришлось отменить.

Когда Урганту стало лучше, он все-таки решил где-нибудь отдохнуть. На ум пришла гениальная идея – отправиться в Ясную Поляну, где расположена усадьба великого русского писателя Толстого. Ведущий признался, что он ни разу не был там, а потому решил воспользоваться возможностью и посмотреть на родной дом автора романа "Война и мир".

Кстати, не только Ургант рассказал о своем новогоднем отпуске. Его соведущий тоже решил поделиться собственным опытом. Оказалось, что Хрусталев тоже плохо себя чувствовал – у него был конъюнктивит. Причем он сказал, что мог заразиться достаточно необычным образом. Так, Дмитрий заявил, что его могли сглазить.

Заболела зимой на отдыхе и скандально известная Ксения Собчак. Она отправилась на популярный горнолыжный курорт и там уже почувствовала себя неважно. Звезда уверена, что она перенесла коронавирусную инфекцию.