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Шоу-бизнес
Стало плохо: Урганту пришлось отменить все планы

Стало плохо: Урганту пришлось отменить все планы

Иван Ургант поделился своими новогодними неудачами.
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Недавно в эфире своей передачи Иван Ургант рассказал о своих новогодних каникулах. Как оказалось, телеведущий буквально перед праздником почувствовал себя неважно. За день до Нового года он осознал, что заболел. Состояние такое длилось до четвертого января. Печально, что у звезды были большие планы на каникулярные дни. Так, он собирался поехать за границу. К сожалению, поездку пришлось отменить.

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Когда Урганту стало лучше, он все-таки решил где-нибудь отдохнуть. На ум пришла гениальная идея – отправиться в Ясную Поляну, где расположена усадьба великого русского писателя Толстого. Ведущий признался, что он ни разу не был там, а потому решил воспользоваться возможностью и посмотреть на родной дом автора романа "Война и мир".

Кстати, не только Ургант рассказал о своем новогоднем отпуске. Его соведущий тоже решил поделиться собственным опытом. Оказалось, что Хрусталев тоже плохо себя чувствовал – у него был конъюнктивит. Причем он сказал, что мог заразиться достаточно необычным образом. Так, Дмитрий заявил, что его могли сглазить.

Заболела зимой на отдыхе и скандально известная Ксения Собчак. Она отправилась на популярный горнолыжный курорт и там уже почувствовала себя неважно. Звезда уверена, что она перенесла коронавирусную инфекцию.

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Иван Ургант. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2022, 13:14 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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Хилькевич и Ургант просят о спасении

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