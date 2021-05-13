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Сериалы
Взбешенная Памела Андерсон рвет на себе волосы из-за всплывающих интимных подробностей

Взбешенная Памела Андерсон рвет на себе волосы из-за всплывающих интимных подробностей

53-летняя Памела Андерсон вышла из себя из-за нового сериала. Актриса и модель раскритиковала создателей шоу.
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В апреле 2021 года стартовали съемки мини-сериала "Пэм и Томми". Картина создается для онлайн-платформы Hulu и является экранизацией истории любви известной модели Памелы Андерсон и рокера Томми Ли – знаменитости были в браке три года. Главные роли в ленте достались Лили Джейс и Себастиану Стэну.

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В Сети уже появились кадры с площадки "Пэм и Томми". По данным американских СМИ, эти публикации взбесили Памелу Андерсон, мол, знаменитость от негодования рвет на себе волосы. Артистка заявила друзьям, что не будет смотреть шоу, которое считает "дешевой подделкой". Андерсон язвительно добавила, что в сериале играют "так называемые звезды" о которых она никогда не слышала. Памела плевать хотела на картину и ее создателей. Модель не желает, чтобы интимные подробности ее брака вновь всплыли.

Напомним, Памела Андерсон была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли с 1995 по 1998 год. На парочку обратили внимание после утечки домашнего интимного ролика. Пикантные кадры Памела и Томми сделали во время медового месяца. Видео оказалось в руках злоумышленника, который сделал его достоянием общественности.

Отметим, отношения актрисы и рокера были очень яркими и развивались стремительно. Андерсон и Ли решили сыграть свадьбу на четвертый день знакомства.

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Фото: Michael Timm/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 12:37 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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