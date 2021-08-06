"Полное бессилие": 90-летний Краско заявил о нежелании жить

Артист рассказал, что испытывал полное бессилие. Ему совсем не хотелось жить. По словам звезды театра и кино, в его душе было равнодушие. Такое состояние он назвал опасным и позорным.
Иван Краско считает, что большую роль в выздоровлении от опасной инфекции играют волевые качества пациента. Артист поведал, что однажды у него будто молния сверкнула в голове, и он упал. Поднявшись, он с горьким юмором подумал, что это была "репетиция инсульта".
Знаменитость хотели госпитализировать, но Иван Краско отказался, решив лечиться дома. Там, с близкими, по словам актера, ему было лучше. Восстанавливал здоровье артист на даче. Он вспомнил, что совсем не хотел есть, ничего не чувствовал. Жизнь стала тогда казаться ему безвкусной и плоской.
Свежий воздух, баня и родные люди рядом помогли Ивану Краско вернуться к жизни и победить ковид. Из-за болезни актер даже бросил курить. Артист добавил, что после недуга долго не играл в театре. На сцену он вышел после перерыва лишь зимой этого года. Ранее Иван Краско рассказывал, что просто жить не может без любимой работы.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы