"Полное бессилие": 90-летний Краско заявил о нежелании жить

Иван Краско вспомнил о том, что чувствовал, когда заболел в 2020 году коронавирусом.

Артист рассказал, что испытывал полное бессилие. Ему совсем не хотелось жить. По словам звезды театра и кино, в его душе было равнодушие. Такое состояние он назвал опасным и позорным.

Иван Краско считает, что большую роль в выздоровлении от опасной инфекции играют волевые качества пациента. Артист поведал, что однажды у него будто молния сверкнула в голове, и он упал. Поднявшись, он с горьким юмором подумал, что это была "репетиция инсульта".

Знаменитость хотели госпитализировать, но Иван Краско отказался, решив лечиться дома. Там, с близкими, по словам актера, ему было лучше. Восстанавливал здоровье артист на даче. Он вспомнил, что совсем не хотел есть, ничего не чувствовал. Жизнь стала тогда казаться ему безвкусной и плоской.

Свежий воздух, баня и родные люди рядом помогли Ивану Краско вернуться к жизни и победить ковид. Из-за болезни актер даже бросил курить. Артист добавил, что после недуга долго не играл в театре. На сцену он вышел после перерыва лишь зимой этого года. Ранее Иван Краско рассказывал, что просто жить не может без любимой работы.