"Побойтесь Бога": 90-летний Краско поставил точку в истории с рождением ребенка

Юлию Климову называют любовницей Ивана Краско. Якобы артист состоял с ней в романтических отношениях еще до развода с четвертой женой Натальей Шевель. Именно поэтому заявление девушки многие восприняли всерьез.
По словам Климовой, ребенок родился с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Установить отцовство помог ДНК-тест. Лишь после этого Иван Иванович решил поставить точку в этой истории.
В беседе с журналистами он отметил, что нисколько не сомневался в результатах процедуры. "Я знал, что у меня нет дочери. Я им сразу сказал: "Побойтесь бога", – цитирует актера "Комсомольская правда". Краско признался, что ни в коем случае не стал бы обзаводиться еще одним ребенком, тем более "на стороне".
Также артист сообщил, что в настоящий момент живет с третьей женой Натальей Вяль, с которой развелся после девяти лет брака. К слову, она является матерью двух сыновей актера – Ивана и Федора.
Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. Первая жена актера – Екатерина Иванова. Она родила актеру дочь Галину. Вторая супруга Кира Петрова в 1957 году подарила артисту сына Андрея, а спустя девять лет – наследницу Юлию.
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