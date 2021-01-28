Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско рассказал о своем состоянии

Перенесший коронавирусную инфекцию Иван Краско поведал о том, как себя сейчас чувствует. Он заверил, что болезнь, наконец, полностью отступила.

По словам артиста, у него уже есть антитела. "Я полностью здоров", – заявил он. На следующей неделе актеру сделают повторный тест на коронавирус, чтобы проверить на всякий случай его здоровье.

Отметим, что еще осенью после заражения COVID-19 Иван Краско раздумывал, стоит ли возвращаться на сцену. Болезнь протекала тяжело, но с положительной динамикой. В больницу артист ложиться не стал. Иван Краско признавался, что в связи с болезнью даже бросил курить.

Ранее Иван Краско рассказал о том, чем закончилась история с ребенком, который якобы был рожден благодаря ЭКО от молодой любовницы. Народный артист России поставил жирную точку с этом запутанном деле.

Он заявил, что знал о том, что у него нет дочери. "Я им сразу сказал: "Побойтесь бога", – отметил актер. Иван Краско заверил, что не пошел бы на такое, ведь у него есть любимая женщина, с которой он живет. Это бывшая супруга Наталья Вяль. "Я ее зачем буду подводить?", – высказался артист.



Напомним, история всколыхнула общественность после того, как 31-летняя Юлия Кичемасова заявила, что отцом ее малыша является Иван Краско. Девушка и ранее попадала в скандалы рядом с фамилией звезды театра и кино. Так, два года назад выходило шоу, на котором утверждалось, что Кичемасова – любовница актера, которая пытается увести его от молодой жены Натальи Шевель.

Ранее сообщалось, что у покойного сына Ивана Краско Андрея объявилась внебрачная дочь, которой уже 15 лет. Некая Анна Быстрова заявила, что встречалась с актером за два года до его кончины и узнала о беременности после расставания. Иван Краско скептически отнесся к появлению внучки.

