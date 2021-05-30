"Он уже не мальчик!": Любовница 90-летнего Краско поведала об интиме с актером

Очередная возлюбленная 90-летнего артиста Наталья Смыкова раскрыла детали романа с именитым избранником. Ранее женщина признавалась, что не стремится обогатиться за счет наследства Ивана Краско и даже не задумывалась о том, чтобы присвоить себе его наследство. Журналисты решили пообщаться с Натальей на тему близости с артистом и узнали много интересного.
Смыкова отказалась прямо отвечать на вопрос о наличии интимной жизни с пожилым избранником. "У нас отношения складываются, как и у всех пар", — выразилась Наталья, отметив, что Краско очень романтичный. Сотрудники издания "Собеседник" подчеркнули в диалоге, что коллеги Ивана Ивановича опасаются за его здоровье, которое может подорваться из-за сексуальной активности. "Все же он уже не мальчик!" — обратились к женщине.
Наталья заверила, что контролирует здоровье возлюбленного и заботится о нем изо всех сил. Когда у звездного мужчины диагностировали ковид, молодая пассия приходила к нему в санаторий и спрашивала о самочувствии. Сейчас дама делает упор на питание пожилого артиста. Наталья Смыкова объявила, что Иван Краско любит вкусную еду, в особенности, ее пироги. "Я с удовольствием их готовлю для него: и с рыбкой, и сладкие", — сообщила женщина.
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