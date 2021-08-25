Экстрасенс обобрал известную балерину на 3,5 миллиона рублей

Заслуженная артистка России Яна Казанцева потеряла 3,5 миллиона рублей после обращения к услугам мага. По словам балерины, гадалка полгода тянула из нее деньги, в итоге не сделала свою работу. Артистка написала заявление в полицию.
Яна Казанцева рассказала, что экстрасенс, которую она нашла по интернету, чистой воды мошенница.
На странице гадалки все было расписано четко и ясно – она предлагала найти выход из любой жизненной ситуации, снять порчу, скорректировать судьбу. При этом экстрасенс гарантировала результат своих трудов.
Сначала балерина общалась с магом по телефону. За первый сеанс гадалка взяла немного денег. С каждым новым сеансом гадалка говорила о трудностях и сглазах, которые выпали на судьбу Яны Казанцевой, и балерина платила все больше. В итоге все пошло крахом – артистка опомнилась, да денег уже не было. Как и результата работы мага. Как выяснилось, Яна Казанцева перевела гадалке в общей сложности 3 600 000 рублей. Балерина написала заявление в полицию.
Напомним, Яна Казанцева была солисткой театра "Русский балет" и "Москонцерта". После завершения карьеры она стала художественным руководителем "Русского балета" и педагогом.
Популярные темы форума
Личная дистанция
Спортивная площадка во дворе
инопланетяне в кемерово
Дети больше любят отца чем меня
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Хочу увеличить грудь