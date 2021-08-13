"Уголовное дело!": Кутящая с мужиком Бузова вляпалась в неприятности

Беззаботное веселье в Белоруссии обернулось для Ольги Бузовой проблемами. Певице сделали выговор.

Ольга Бузова привыкла к жизни напоказ, поэтому делится в инстаграм-аккаунте всем, что с ней происходит. Сейчас поющая телеведущая находится в Минске на съемках музыкального шоу "X-фактор", где выступает в качестве члена жюри вместе с рэпером Серегой, певцом Русланом Алехно и критиком Сергеем Соседовым. В перерывах между дублями Ольга Бузова веселится вместе с коллегами и проявляет к ним дружелюбие. Этот факт возмущает бывшую жену рэпера Сереги, которая отправила знаменитости угрожающее послание.

Известно, что исполнитель хита "Черный бумер" запрещает экс-супруге Полине видеться детьми, поэтому она всеми силами пытается отвоевать у него отпрысков. Недавно у младшего наследника Сереги был день рождения, который мальчику пришлось встретить без семьи, поскольку отец развлекался в Белоруссии с Ольгой Бузовой. Полина публично пристыдила поющую телеведущую и обвинила ее в лицемерии. "Какой ужас, Оля!" — с укором написала женщина.

Полина ударила по репутации теледивы и намекнула на то, что Ольга Бузова связалась с недостойным человеком. "Дети находятся в розыске, а на твоего коллегу по шоу уже завели уголовное дело!" — отметила экс-супруга Сереги. Поющую телеведущую и раньше упрекали за все, начиная от внешнего вида и заканчивая вокалом, а теперь армия хейтеров разносит ее за связь с рэпером.