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Шоу-бизнес
Помощник Киркорова взорвался из-за гей-скандала: Филипп отношения к этому не имеет!

Помощник Киркорова взорвался из-за гей-скандала: Филипп отношения к этому не имеет!

Директор Филиппа Киркорова прокомментировал новость о том, что Роскомнадзор проверит трансляцию премии МУЗ-ТВ на предмет гей-пропаганды.
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4 июня в московском Дворце спорта "Мегаспорт" состоялась музыкальная церемония "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света". Ведущими стали были Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Не прошло незамеченным триумфальное появление на красной ковровой дорожке певца Филиппа Киркорова и его молодого спутника Давида Манукяна. Музыканты приехали на церемонию на белом свадебном лимузине под песню Киркорова "Единственная моя!".

После того, как мероприятие закончилось и его трансляцию выложили в Сеть, Роскомнадзор заинтересовался материалом на предмет гей-пропаганды. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона, пишет Life.

Журналисты обратились за комментарием к директору Филиппа Киркорова Геннадию Рыбаку. Менеджер артиста назвал новость бредом и выдумкой и резко отреагировал на тему. Он заявил, что Киркоров не имеет отношения в принципе к такой теме.

"Пускай проверяют. Филипп никакого отношения к этому не имеет!" – выпалил Рыбак.

Напомним, что согласно Конституции РФ, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и позиционирование их как привлекательных карается по закону.

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Сергей Карпухин/ ТАСС
Автор: 8 июня 2021, 18:47 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость Валерия
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И что тут проверять,когда все шито белыми нитками.Дпвно пора этого голубя гнать с эстрады.Ни то цыганский барон,ни то шаман.разряженный,накрашенный,весь искусственный.Смотреть противно.
Гость776184
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Долой <цензура>!!! Дорогу таланта, нормальным! Гомики заполонили шоу бизнес! Хватит Фильки и Галкину жрать в три горла!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱🤦‍♀️
666
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Москва-вввв000нннююючччииий Мордер кишит в рот и в жжж0000ппппуу еееббббууучччииимммии путинскими любимчиками!Он им медальки вешает!
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