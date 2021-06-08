Помощник Киркорова взорвался из-за гей-скандала: Филипп отношения к этому не имеет!

4 июня в московском Дворце спорта "Мегаспорт" состоялась музыкальная церемония "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света". Ведущими стали были Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.
Не прошло незамеченным триумфальное появление на красной ковровой дорожке певца Филиппа Киркорова и его молодого спутника Давида Манукяна. Музыканты приехали на церемонию на белом свадебном лимузине под песню Киркорова "Единственная моя!".
После того, как мероприятие закончилось и его трансляцию выложили в Сеть, Роскомнадзор заинтересовался материалом на предмет гей-пропаганды. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что примут меры реагирования в случае выявления нарушений закона, пишет Life.
Журналисты обратились за комментарием к директору Филиппа Киркорова Геннадию Рыбаку. Менеджер артиста назвал новость бредом и выдумкой и резко отреагировал на тему. Он заявил, что Киркоров не имеет отношения в принципе к такой теме.
"Пускай проверяют. Филипп никакого отношения к этому не имеет!" – выпалил Рыбак.
Напомним, что согласно Конституции РФ, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и позиционирование их как привлекательных карается по закону.
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