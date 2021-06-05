Растет без матери-артистки: Савичева не видела родную дочь уже почти год

14 июля 2017 года у певицы Юлии Савичевой появилась дочь Анна Александровна Аршинова. Правда, мать-артистка ужа давно не видела кровиночку. О чем и сообщила корреспонденту "Дни.ру" на "Премии МУЗ-ТВ".



Звезда "Фабрики звезд" родила дочь в Португалии – там уже тогда жили родители ее мужа Александра Аршинова, а молодая семья приехала к ним в гости. С тех пор ребенок там так и живет, пока Юля работает в России. Но во время пандемии Савичева оказалась отрезана от дочери. И когда сможет снова ее обнять – одному Богу известно.

"Я не видела дочку очень давно, – вздыхает артистка, – месяцев семь. – Просто Португалия до сих пор закрыта (430 случаев заражения коронавирусом в сутки по состоянию на 4 июня – Прим. ред.)... Она с там с бабушкой и дедушкой. А мы с мужем в России живем – у нас своя семья, своя жизнь. Но я слежу за ее успехами по "Вотцапу" – каждый день общаемся по видеосвязи. Вижу, что дочь уже говорит и по-русски, и по-португальски. Она ходит в местный садик, у нее там друзья – целая жизнь!"

Пресса, правда, пустила слух, будто бы Савичева собирается уехать жить в Португалию, но она это отрицает. "Я просто оформляю вид на жительство, чтобы так же жить на две страны, – пояснила артистка. – Просто мой ребенок там и я хочу летать к нему независимо от того, закроют страну на карантин или нет".

Певица сообщила, что в Португалии у ее семьи есть дом. Но при этом она считает себя гражданином России и не мыслит жизни вне родины, поэтому переезжать в Старый свет она пока не планирует.