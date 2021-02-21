"В грязном белье": Садальский раздавлен горем после смерти Мягкова

Андрей Мягков сделал так много для отечественного кинематографа, что на фильмах с его участием выросло не одно поколение. Артист запомнился нам ролями в "Служебном романе", "Иронии судьбы, или С легким паром!" и прочих картинах, которых стали для россиян любимыми и неповторимыми. Кончина Андрея Мягкова стала траурным событием для огромного количества людей, среди которых оказался и актер Станислав Садальский. В память о покойной легенде он опубликовал в инстаграм-канале эмоциональный пост.
Станислав Садальский сделал коллаж из фото с погребальной церемонии, на которой прощались с Андреем Мягковым 20 февраля. Артист отметил, что панихиду посетило гигантское количество человек, но пространство без покойной знаменитости все равно казалось пустым. "Мне тут в комментариях к прощальной заметке про Андрея написали: „ Главное, чтобы теперь не начали рыться в грязном белье“", – объявил автор поста. Он добавил, что у Мягкова не было теневых скандальных деталей жизни, что могли бы стать достоянием общественности.
По словам Станислава Юрьевича, усопший актер обладал внутренним огнем, который согрел множество сердец. Мужчина уверен – кинокартины с участием Андрея Мягкова россияне будут пересматривать снова и снова. Подписчики Станислава Садальского разделили с артистом горе и выразили свои чувства по поводу кончины его коллеги.
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