"Ноги разной длины": что творится с Никитой Джигурдой

Около месяца назад Никита Джигурда сразился в бою против Виталия Милонова. Оказалось, что перед этим актер тщательно готовился к поединку. Со здоровьем артиста все оказалось не так просто.
"На диагностике мы выяснили, что были существенные недовороты головы влево и вправо, были зажимы в шейном отделе. В поясничном отделе был зажим, ноги были разной длины", – вспоминает своего пациента Илья Бурлаковский.
К счастью, все обошлось и звезду быстро привели в тонус. Об этом эксперт рассказал лично. Стало известно, каких результатов получилось добиться всего за один сеанс.
"Благодаря правке "Атланта" у Никиты Джигурды улучшился баланс всего опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что если зажат затылочный сустав, то сверху вниз запускаются цепные реакции. Организм делает подпорки и зажимы, начиная от шеи, плеч, кончая поясницей, коленями и стопами", – высказался доктор.
Напомним, что в бою выиграл как раз Никита Джигурда. За этим событием следили многие поклонники и хейтеры знаменитостей.
"На первом сеансе правки Никита Джигурда был за месяц до боя. И перед самим соревнованием я также сделал ему улучшающиеся воздействие, которое дало дополнительную свободу движения в шейно-плечевой зоне. Улучшили ему кровоснабжение мозга перед самим соревнованием, взбодрили", – подытожил врач.