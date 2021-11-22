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Шоу-бизнес
"Ноги разной длины": что творится с Никитой Джигурдой

"Ноги разной длины": что творится с Никитой Джигурдой

Никита Джигурда сходил на правку опорно-двигательного аппарата. Врач Илья Бурлаковский рассказал, что происходит со здоровьем артиста.
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Около месяца назад Никита Джигурда сразился в бою против Виталия Милонова. Оказалось, что перед этим актер тщательно готовился к поединку. Со здоровьем артиста все оказалось не так просто.

"На диагностике мы выяснили, что были существенные недовороты головы влево и вправо, были зажимы в шейном отделе. В поясничном отделе был зажим, ноги были разной длины", – вспоминает своего пациента Илья Бурлаковский.

К счастью, все обошлось и звезду быстро привели в тонус. Об этом эксперт рассказал лично. Стало известно, каких результатов получилось добиться всего за один сеанс.

"Благодаря правке "Атланта" у Никиты Джигурды улучшился баланс всего опорно-двигательного аппарата. Дело в том, что если зажат затылочный сустав, то сверху вниз запускаются цепные реакции. Организм делает подпорки и зажимы, начиная от шеи, плеч, кончая поясницей, коленями и стопами", – высказался доктор.

Напомним, что в бою выиграл как раз Никита Джигурда. За этим событием следили многие поклонники и хейтеры знаменитостей.

"На первом сеансе правки Никита Джигурда был за месяц до боя. И перед самим соревнованием я также сделал ему улучшающиеся воздействие, которое дало дополнительную свободу движения в шейно-плечевой зоне. Улучшили ему кровоснабжение мозга перед самим соревнованием, взбодрили", – подытожил врач.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 09:57

комментарии

Ответить:

Гость899507
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Ну что может случиться с сатанистом...
Гость905156
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Главное, что ему улучшили кровоснабжение мозга. Может и мозг перестанет хромать...
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