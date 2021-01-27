"Остался в переходном возрасте": бывшая девушка об отношениях с Давидом Манукяном

Девушка рассказала, что изначально отношения с Давидом Манукяном складывались отлично. Молодой человек был заботливым и внимательным. Однако вскоре он якобы стал психологически давить на Валерию, которая серьезно занималась танцами.
"Он стал промывать мне мозги, мол, танцы – это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег", – поделилась бывшая избранница блогера. По словам Агикьян, парень говорил, что она должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой.
Валерия решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что та ничего не сможет и не достойна успеха. В итоге влюбленные расстались, но периодически Давид Манукян продолжал пренебрежительно вспоминать о девушке в интервью. Такое поведение показалось ей недостойным.
Агикьян заявила, что артист пытается опорочить ее имя и как-то задеть. "Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков", – высказалась танцовщица.
Напомним, недавно стало известно о расставании Давида Манукяна и Ольги Бузовой. Телеведущая утверждала, что избранник поднимал на нее руку, изменял ей и оскорблял. Сам музыкант данные обвинения опроверг в разговоре с другом.
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