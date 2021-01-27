Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
27 января
Лента новостей
12:29
Политик Царев о причинах падения рейтинга Зеленского: Стал клоном Порошенко
12:28
"Остался в переходном возрасте": бывшая девушка об отношениях с Давидом Манукяном
12:28
"Иначе я улетаю обратно": Взбешенная Милла Йовович поставила мужу ультиматум
12:26
Фигуристка Волосожар ждет второго ребенка
12:18
В Москве на ходу загорелся автобус
12:07
Пытавшего забить учительницу молотком школьника освободили от ответственности
12:00
"Муж не хочет продолжать отношения": Слуцкая умоляет не втягивать ребенка в разборки при разводе
11:59
Очень страдал: как сериал "Не родись красивой" навредил Добронравову
11:53
Под Москвой у любовной пары нашли 47 свертков с наркотиками
11:51
"Я давно хотел попробовать что-то новое": партнер о связи с Кудрявцевой
11:41
В Москве нарушитель ПДД умер в машине ДПС
11:35
"Бутузики": Галкин показал маленьких детей за рулем
11:25
Отобрали вещи и телефон: сбежавшую звезду сериала "Чики" посадили под замок в Мексике
11:24
В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:18
В Омске зарезали выпившего Дробыша
11:08
Дочь певицы Славы оправдалась за жизнь на мамины деньги
11:01
Посылки с воли для убийцы Ефремова в колонии выбрасывают
10:57
Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич
10:52
В Калужской области накрыли банду террористов
10:50
Во всей красе: Ефремов без штанов потряс хозяйством перед Акиньшиной
10:49
Инфицированную вдову Этуша отключили от аппарата с кислородом
10:26
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
10:26
Актриса Жемчужная экстренно госпитализирована
10:10
"Калька с ярких американских образцов": Урганта жестоко раскатали
10:03
"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
10:00
Обнародованы последние слова умирающей Началовой
10:00
По Испании прокатилась серия землетрясений
09:48
Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве
09:48
Из Москвы собрались выселить бобров
09:36
В клинике в центре Москвы избили хирурга
09:17
"Испортили нос": вид изменившейся Решетовой шокировал россиян
09:16
"Мне было больно": убитая горем дочь откровенно о последней встрече с Началовой
08:39
Пугачева в "мешке" вызвала ажиотаж
08:34
Голая и потная: обнаженная Андреева произвела фурор
08:26
Байден отказался раскрывать подробности разговора с Путиным
06:34
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 января 2021 года
04:28
"Нужно иметь как можно больше детей": семью Озчивита из "Великолепного века" ожидает пополнение
02:36
Лопес взорвалась из-за гнусных обвинений: Не надо называть меня лгуньей
00:03
Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
22:07
Володин: Использовать детей в политике недопустимо
21:56
Матвиенко встретилась с выпускниками программы "Женщина-лидер"
21:50
Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко
21:31
Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной
21:10
Житель Петербурга разогнал автомобильную пробку с помощью зонта
20:43
В московском пятизвездочном отеле нашли труп
20:11
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
19:51
Не хватает воспитания: известный стилист вылил ушат помоев на треники Плющенко
19:43
В Нидерландах ковид-диссиденты разгромили больницу
19:27
Жену Вдовиченкова срочно госпитализировали с серьезным заболеванием
19:10
Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии
Страшный антисемит и плохие отношения с Польшей: как Пугачева влияла на выстраивание идеологии СССР
"Уже три года": вскрылась правда о связи Пугачевой с Навальным
Шоу-бизнес

"Остался в переходном возрасте": бывшая девушка об отношениях с Давидом Манукяном

Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Давид Манукян задолго до встречи с Ольгой Бузовой состоял в отношениях с Валерией Агикьян. Бывшие влюбленные расстались из-за разных взглядов на жизнь.
прочитано 64 раза

Девушка рассказала, что изначально отношения с Давидом Манукяном складывались отлично. Молодой человек был заботливым и внимательным. Однако вскоре он якобы стал психологически давить на Валерию, которая серьезно занималась танцами.

ПО ТЕМЕ

"Это личное дело Ольги": Манукян пустил на самотек скандал с Бузовой

Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Он стал промывать мне мозги, мол, танцы – это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег", – поделилась бывшая избранница блогера. По словам Агикьян, парень говорил, что она должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой.

Валерия решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что та ничего не сможет и не достойна успеха. В итоге влюбленные расстались, но периодически Давид Манукян продолжал пренебрежительно вспоминать о девушке в интервью. Такое поведение показалось ей недостойным.

Агикьян заявила, что артист пытается опорочить ее имя и как-то задеть. "Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков", – высказалась танцовщица.

Напомним, недавно стало известно о расставании Давида Манукяна и Ольги Бузовой. Телеведущая утверждала, что избранник поднимал на нее руку, изменял ей и оскорблял. Сам музыкант данные обвинения опроверг в разговоре с другом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 27 января 2021, 12:28 Источник: Телеграм-канал "Москва 24" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Из-за многовекторной политики Лукашенко США превратят Белоруссию в заповедник – политолог Ищенко
Эксперт Болкунец: Россия больше не станет оказывать Лукашенко помощь
Рейтинг Зеленского упал до минимума
Лукашенко расправится с силовиками после подавления протестов – политолог Усов

Шоу-бизнес

"Муж не хочет продолжать отношения": Слуцкая умоляет не втягивать ребенка в разборки при разводе
"Я давно хотел попробовать что-то новое": партнер о связи с Кудрявцевой
Дочь певицы Славы оправдалась за жизнь на мамины деньги
Посылки с воли для убийцы Ефремова в колонии выбрасывают

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Пугачева в "мешке" вызвала ажиотаж

Певица собрала массу комплиментов
Сериалы

Отобрали вещи и телефон: сбежавшую звезду сериала "Чики" посадили под замок в Мексике

Актриса столкнулась с неприятностями на чужбине
Шоу-бизнес

"Остался в переходном возрасте": бывшая девушка об отношениях с Давидом Манукяном

Экс-влюбленные давно не общаются
Шоу-бизнес

Инфицированную вдову Этуша отключили от аппарата с кислородом

Новости о состоянии 55-летней женщины

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+