Манукян впервые высказался о своем состоянии после расставания с Бузовой

В ролике видно, как молодой человек сидит на больничной кушетке, а на его плечо надета специальная повязка. Он отметил, что ему хочется многое сказать, но лучше промолчать.
В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте Давид Манукян поблагодарил своих подписчиков за поддержку, которая растрогала его "до слез", передает Пятый канал.
Напомним, 22 января Ольга Бузова заявила в своем о расставании с Давой. Она рассказала о многочисленных изменах блогера, а также пожаловалась, что он поднимал на нее руку. Звезда призвала своих подписчиков заблокировать блогера в соцсетях.
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