"Из-за меня": Барецкий назвал неожиданную причину разрыва Бузовой и Манукяна

Несмотря на неприятности в личной жизни, Ольга Бузова устроила вечеринку по случаю 35-летия. Телеведущая пригласила на торжество друзей из шоу-бизнеса. Так, поздравительную речь на мероприятии произнесла продюсер Яна Рудковская. Супруга Евгения Плющенко отметила, что поп-дива обладает многими талантами, и пожелала ей женского счастья.
Подруги Бузовой посчитали, что Рудковская лицемерит. Свои подозрения они скрывать не стали. Яна же решила поставить девушек на место, заявив, что дожила до тех лет, когда может говорить лишь правду. По слухам, продюсер обиделась и покинула торжество.
Стас Барецкий также уверен, что Рудковская ведет себя неискренне с Бузовой. Якобы Яна и Ольга соперничают много лет из-за него. По словам шоумена, эти дамы по сей день к нему неравнодушны.
"Разрыв между Ольгой и этим Манукяном произошел из-за меня. Я уже давно говорил, что этот балбес недостоин Бузовой", – неожиданно сказал музыкант.
В беседе с журналистами Барецкий отметил, что "зажигал" с Ольгой, когда та была простой участницей реалити-шоу "Дом-2". Якобы Стаса часто звали на телестройку по просьбе Бузовой. "И с тех пор у Оли фрустрация от нереализованной потребности в моей любви", – убежден шоумен.
Что касается Яны Рудковской, то и она неравнодушна к Стасу Барецкому. Музыкант вспомнил, как на глазах у супруги Евгения Плющенко рвал жестяные банки, и она якобы с интересом наблюдала за происходящим. Сейчас шоумену неприятна как 46-летняя блондинка, так и Ольга Бузова. Причина тому – их возраст. "Не то, что мне надо", – поморщился он.
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