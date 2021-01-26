"Из-за меня": Барецкий назвал неожиданную причину разрыва Бузовой и Манукяна

На протяжении недели общественность обсуждает расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна. По словам телеведущей, избранник поднимал на нее руку и оскорблял. Шоумен Стас Барецкий не смог пройти мимо этой новости, поскольку когда-то якобы крутил роман с поп-дивой.

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