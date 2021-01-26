Киркоров оправдался за отсутствие на юбилее Бузовой

Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, почему Филипп Киркоров не приехал на день рождения артистки. В тот день поп-король позвонил своей коллеге и подруге и оправдался за свое отсутствие. Он сообщил, что не сможет присутствовать на ее 35-летии. По словам Антона Богославского, причина была очень весомая.
"Его не было на дне рождения Ольги, это так. И он объяснил Ольге, почему не смог приехать. Причина была уважительная для отсутствия Киркорова. Очень уважительная! Оля не обиделась на него", – рассказал Антон Богославский в комментарии для "Дни.ру".
Что именно помешало Филиппу Киркорову не поехать на юбилей подруги, которую он так тепло поздравил в соцсетях. Напомним, в свой день рождения Ольга Бузова опубликовала в своем "Инстаграм" в разделе "Сторис" видео, на кадрах которого Филипп Киркоров поет Ольге по видеосвязи песню про любовь.
Напомним, сразу после своего дня рождения Ольга Бузова объявила в своем микроблоге, что теперь является свободной девушкой. Причин расставания с блогером Давидом Манукяном, который стал популярен после отношений именно с ней, звезда не раскрыла. Многие фанаты уверены, что у пары был пиар-роман, и на самом деле их связывает только шоу-бизнес.
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