Разъяренные женщины разорвали на Литвиновой одежду: Чтоб не выпендривалась

Образ дополнили белые лодочки, бархатный ободок и солнечные очки квадратной формы. Звезда позирует фотографу, сидя на мраморной лестнице. Стоит отметить, что наряд артистки напоминает школьную форму.
Рената Литвинова тоже обратила на это внимание и заявила, что форменные платьица с фартучками на школьницах в свое время смотрелись довольно стильно. Видимо, под впечатлением от осени и начала учебного года знаменитость решила вспомнить историю из своего детства.
Актриса рассказала, что в школе парадный фартук белого цвета у нее был из "газа". Правда, Рената Литвинова почти не успела в нем походить. Когда девочка пришла в класс, одноклассницы тут же его порвали. "Чтобы я слишком не выпендривалась", – горько отметила звезда.
По словам режиссера, она тогда очень расстроилась, и мама пыталась зашить легкую ткань, но вышло довольно криво. "Фартук получился весь в "шрамах", как и вся школьная жизнь", – добавила Рената Литвинова.
Подписчики были в шоке от истории. "Рената, Вы особенная. Особенных в Советском союзе не любили, там надо было быть как все. А теперь – где все те девочки – и где Вы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ужасные воспоминания о советской школе", "Как странно читать столь печальные воспоминания о школе", "Да она у всех в шрамах была, эта школьная жизнь: и у тех, кто рвал фартук, и у тех, кто ходил в рваном", – написали в комментариях.
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