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Младшая Литвинова показала все прелести родной матери

Младшая Литвинова показала все прелести родной матери

Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На странице Ренаты Литвиновой появилась весьма неудачная фотография. На случайном кадре отчетливо видно, как плохой купальник исказил фигуру звезды.
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53-летняя актриса отправилась в долгожданный отпуск. Переодически на странице Ренаты Литвиновой появляются личные фотографии, сделанные на морском берегу.

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Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Накануне кинозвезда опубликовала кадры, на которых было отчетливо видно ее подтянутую фигуру. Многочисленная аудитория оценила шикарные формы Ренаты и порекомендовала чаще делиться подобными снимками.

Недолго подписчики расхваливали Литвинову. Теперь в личном блоге кинопродюсера появились "честные фотографии".

Фанаты Ренаты убедились, что она живой человек, который в свои 50 лет имеет различные неровности на коже.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Дочь звезды российского кинематографа сняла ее в черном купальнике. Правда, молодая особа выбрала весьма неудачный ракурс, который полностью исказил стройную фигуру Литвиновой.

Сама Рената не стала отмалчиваться по этому поводу и намекнула фанатам, что тоже недовольна снимком. Любопытные подписчики мгновенно поинтересовались, куда же пропали идеальные формы режиссера.

"Предельно честное фото, снятое "доброй" дочкой", – так Литвинова подписала кадры, сделанные на отдыхе.

Рената не постеснялась выставить на всеобщее обозрение свои недостатки. Звезда в очередной раз доказала, что все мы – живые люди, имеющие неровную кожу на бедрах и других частях тела.

Автор: 6 сентября 2020, 22:04 Источник: Инстаграм Ренаты Литвиновой ✓ Надежный источник
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