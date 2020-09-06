Младшая Литвинова показала все прелести родной матери

53-летняя актриса отправилась в долгожданный отпуск. Переодически на странице Ренаты Литвиновой появляются личные фотографии, сделанные на морском берегу.
Накануне кинозвезда опубликовала кадры, на которых было отчетливо видно ее подтянутую фигуру. Многочисленная аудитория оценила шикарные формы Ренаты и порекомендовала чаще делиться подобными снимками.
Недолго подписчики расхваливали Литвинову. Теперь в личном блоге кинопродюсера появились "честные фотографии".
Фанаты Ренаты убедились, что она живой человек, который в свои 50 лет имеет различные неровности на коже.
Дочь звезды российского кинематографа сняла ее в черном купальнике. Правда, молодая особа выбрала весьма неудачный ракурс, который полностью исказил стройную фигуру Литвиновой.
Сама Рената не стала отмалчиваться по этому поводу и намекнула фанатам, что тоже недовольна снимком. Любопытные подписчики мгновенно поинтересовались, куда же пропали идеальные формы режиссера.
"Предельно честное фото, снятое "доброй" дочкой", – так Литвинова подписала кадры, сделанные на отдыхе.
Рената не постеснялась выставить на всеобщее обозрение свои недостатки. Звезда в очередной раз доказала, что все мы – живые люди, имеющие неровную кожу на бедрах и других частях тела.
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