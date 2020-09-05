"Чувствую себя девчонкой": Алсу пришлось переделывать себя ради сохранения брака

Поп-дива поделилась подробностями семейной жизни. Супружеским парам певица Алсу дала советы на тему развития отношений.

Звезда рассказала фанатам о своей жизни в браке. По словам певицы Алсу, она умеет предугадывать реакцию своего мужа Яна, поэтому не делает того, что ему бы не понравилось. С годами звезда стала терпимее к супругу. Она не устраивает скандалов из-за бытовых мелочей и все меньше придает им значение.



Артистка рассчитывает, что в будущем ее семейная жизнь будет проходить в любви и согласии. "Надеюсь, что мы состаримся на одной подушке. Я в объятиях мужа чувствую себя девчонкой", – выразилась поп-дива. Звезда ценит супруга и считает, что с ним она как за каменной стеной: чувствует себя в ласке и под защитой. В перспективе с избранником она хочет отметить сапфировую свадьбу, а затем золотую и бриллиантовую.

Певица Алсу порекомендовала парам не рассказывать родителям о конфликтах внутри семьи, чтобы сохранить хорошие отношения. Поп-дива считает, что в союз мужа и жены не должен вмешиваться кто-то еще. Артистка полагает, что никому из супружеской пары не нужно жаловаться родственникам на поведение одного из супругов, чтобы у родных не оставалось неприятного осадка.



Напомним, что звезда поделилась редким фото с мужем-бизнесменом. Супруги сделали романтичный снимок на курортном отдыхе. В кадре поп-дива стоит в объятиях довольного супруга. Поклонники сделали певице Алсу комплименты и прокомментировали фото.







