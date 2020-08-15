Умер известный режиссер и телеведущий

15 августа в возрасте 83 лет скончался Борис Гершт. Трагическую новость сообщила его коллега Юлия Маврина.

Борис Гершт был известным театральным и телевизионным режиссером, ведущим и поэтом. Он является соавтором слов известной песни о Ленинграде "Дождь на Неве".

Коллега заслуженного деятеля культуры России в своем микроблоге в "Фейсбук", отметила, что у нее нет слов, чтобы описать потерю. Она очень близко восприняла уход наставника из жизни.

"Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей", – призналась Маврина. Она добавила, что в последние годы почти не виделась с Борисом Герштом, потому что он много болел. Однако женщина старалась с ним созваниваться.

По словам Мавриной, она не знает, как свыкнуться с мыслью о том, что талантливого режиссера больше нет в живых. "Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту", – заключила она.

Подписчики выразили свои соболезнования. Многие признались, что они или их знакомые учились у режиссера. Борис Гершт преподавал на кафедре режиссуры телевидения РГИСИ.

Борис Гершт работал на телевидении с 1969 года. В его профессиональной копилке около двух тысяч передач, а также около 30 спектаклей и телефильмов.