Умер известный режиссер и телеведущий

Борис Гершт был известным театральным и телевизионным режиссером, ведущим и поэтом. Он является соавтором слов известной песни о Ленинграде "Дождь на Неве".
Коллега заслуженного деятеля культуры России в своем микроблоге в "Фейсбук", отметила, что у нее нет слов, чтобы описать потерю. Она очень близко восприняла уход наставника из жизни.
"Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей", – призналась Маврина. Она добавила, что в последние годы почти не виделась с Борисом Герштом, потому что он много болел. Однако женщина старалась с ним созваниваться.
По словам Мавриной, она не знает, как свыкнуться с мыслью о том, что талантливого режиссера больше нет в живых. "Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту", – заключила она.
Подписчики выразили свои соболезнования. Многие признались, что они или их знакомые учились у режиссера. Борис Гершт преподавал на кафедре режиссуры телевидения РГИСИ.
Борис Гершт работал на телевидении с 1969 года. В его профессиональной копилке около двух тысяч передач, а также около 30 спектаклей и телефильмов.
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