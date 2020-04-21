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Умер заразившийся коронавирусом известный режиссер

Фото: pixabay.com
Стало известно о кончине известного режиссера Ивана Щеголева. Знаменитость умерла в возрасте 59 лет.
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О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. По некоторым данным Иван Щеголев скончался от коронавируса.

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По словам продюсера Ефима Любинского, 10 апреля режиссер был доставлен в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова в Москве. Десять дней медики боролись за жизнь звезды. Последние двое суток состояние Щеголева было крайне тяжелым.

Отметим, Иван Щеголев и Ефим Любинский вместе работали над сериалом "Морозова". Зрители увидели только сто эпизодов теленовеллы. Дальнейшая судьба картины туманна. Создатели ленты планировали снять третий сезон. Новую часть хотели назвать "Лиса", сообщают "Известия".

Напомним, на фоне распространения коронавируса в Москве появились слухи о введении комендантского часа. Информация не подтвердилась. Власти столицы объявили режим самоизоляции и ввели цифровые пропуска для жителей.

По состоянию на 21 апреля 2020 года коронавирус в Москве выявили у 29 433 человек. Из них скончались от уханьской заразы 148, а выздоровели 1838.

Автор: 21 апреля 2020, 17:04

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