Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов

Первой серьезной работой Кристины Орбакайте стала главная роль в фильме "Чучело". В соцсеть выложили редкий кадр со съемок нашумевшей киноленты.



Поклонники Кристины Орбакайте нашли архивную фотографию своей любимицы и разместили ее в Сети. В маленькой девочке с косичками сложно узнать светскую диву и успешную актрису. В период, когда был сделан этот кадр, Кристина снималась в легендарной киноленте "Чучело" – фильме об отважной девочке, которую дразнили и сильно обижали сверстники. Съемки проходили 37 лет назад.

На черно-белой фотографии наследница Аллы Пугачевой позирует, сидя на стуле. Девочка одета в глухой свитер под горло и курточку. Особенно бросается в глаза выразительный взгляд будущей звезды кино и эстрады – маленькая Кристина выглядит не по годам серьезной.

"Классный фильм! Кристина сыграла роль превосходно!", "Боже мой, какой фильм, почему его забыли, его надо показывать, гениальный", "Этот фильм запал в душу! Я рыдала!", "Не по годам взрослый взгляд", "Эта девочка очень талантливо сыграла в фильме "Чучело", – расхваливают артистку верные фанаты.

К слову, Кристину Орбакайте не сразу утвердили на главную роль. Режиссер знаменитого фильма Ролан Быков долго искал актрису для роли отважной девочки. Он просмотрел около 10 тысяч претенденток. Кристина тоже сначала не прошла пробы, но потом Быков понял, что именно дочь Пугачевой сможет справиться с этой сложной актерской работой.



