Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Воскресенье
5 июля
Лента новостей
02:03
Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов
23:57
Плачевный результат: Нетребко не влезла в платье после карантина
22:04
"Мы не справимся": Бородина рассказала о сложном периоде в жизни
20:01
Ротару похвасталась шикарным особняком и райским садом
18:48
54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото, видео)
18:05
Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"
18:01
"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть
17:59
"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско
17:55
Харламов сильно похудел из-за развода
17:38
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
17:35
Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму
17:20
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
17:19
Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу
16:51
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
16:38
"В полной растерянности": Сати Казанова задолжала огромную сумму за аренду жилья
16:34
Профессор предупредил о долгосрочных последствиях коронавируса
16:24
Муцениеце застукали в объятиях нового ухажера
16:13
"Ничто не предвещало беды": автомобиль Лозы влетел в грузовик
16:05
Умер самый старый кот в мире
15:51
"Раньше было лучше": в Сети разнесли новый клип "Ленинграда"
15:18
Принц Уильям отправился отдыхать без Кейт Миддлтон
15:12
Адвокат Ефремова передумал: артист не заявлял о своей невиновности в пьяном ДТП
14:55
Блогер-фармацевт Диденко закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа
14:30
Ургант мечтает увидеть свою "американскую" дочь
14:28
В Росстате рассказали о повышении пенсий в России
14:27
В Москве прошло прощание с Виктором Проскуриным
14:12
Мужа Кристины Орбакайте высмеял народ: Обеднели богачи!
14:10
Госпитализированный Геннадий Хазанов сделал заявление о своем состоянии
13:39
Поворот в деле Ефремова: установлено количество находившихся в машине актера людей
13:21
"Гниду" из "Кадетства" сняли с обмоченными штанами в полицейском участке
13:07
Дочь Бородиной "обломала" романтическую ночь родителей
12:31
Родственники попросили не приезжать на похороны Нурмагомедова
12:30
Появились подробности состояния впавшей в кому известной певицы: Показывает язык
12:28
Вдова Евгения Осина оказалась мошенницей
12:08
Брат погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину
11:54
Сбросивший 100 килограммов Фадеев разоблачил горе-диетологов
11:50
Коньки раздора: Илья Авербух уничтожил брак Игоря Бутмана
11:38
Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения
11:28
Галкин вырастил для Пугачевой миллион алых роз
11:26
"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
11:06
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
10:58
Певица МакSим впервые вышла на связь после исчезновения
10:54
"Была в жутком стрессе": Подольская с трудом пришла в себя после родов
10:37
Разин о правах Шатунова на песни "Ласкового мая": Это грубейшее нарушение законодательства
09:49
Геннадия Хазанова госпитализировали
08:03
"Пуговки не выдерживают": Семенович высказалась о проблеме с одеждой
06:04
Эвелина Бледанс показала странное видео
04:02
Волочкова рассказала о невыносимой боли
02:00
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июля 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Собчак объяснила отказ Ефремова признавать вину за смертельную аварию
Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!
Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!
Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму
Шоу-бизнес
Фото Орбакайте со съемок

Фото Орбакайте со съемок "Чучела" поразило фанатов

Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Первой серьезной работой Кристины Орбакайте стала главная роль в фильме "Чучело". В соцсеть выложили редкий кадр со съемок нашумевшей киноленты.
прочитано 142 раза

Поклонники Кристины Орбакайте нашли архивную фотографию своей любимицы и разместили ее в Сети. В маленькой девочке с косичками сложно узнать светскую диву и успешную актрису. В период, когда был сделан этот кадр, Кристина снималась в легендарной киноленте "Чучело" – фильме об отважной девочке, которую дразнили и сильно обижали сверстники. Съемки проходили 37 лет назад.

ПО ТЕМЕ

Кристину Орбакайте осудили за ношение маски

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

На черно-белой фотографии наследница Аллы Пугачевой позирует, сидя на стуле. Девочка одета в глухой свитер под горло и курточку. Особенно бросается в глаза выразительный взгляд будущей звезды кино и эстрады – маленькая Кристина выглядит не по годам серьезной.

"Классный фильм! Кристина сыграла роль превосходно!", "Боже мой, какой фильм, почему его забыли, его надо показывать, гениальный", "Этот фильм запал в душу! Я рыдала!", "Не по годам взрослый взгляд", "Эта девочка очень талантливо сыграла в фильме "Чучело", – расхваливают артистку верные фанаты.

К слову, Кристину Орбакайте не сразу утвердили на главную роль. Режиссер знаменитого фильма Ролан Быков долго искал актрису для роли отважной девочки. Он просмотрел около 10 тысяч претенденток. Кристина тоже сначала не прошла пробы, но потом Быков понял, что именно дочь Пугачевой сможет справиться с этой сложной актерской работой.



5 июля 2020, 02:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В интересах высших слоев": Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений
Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве
Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН
Белорусский политик: У Лукашенко нет другого выбора, кроме как пойти на поклон к Путину

Шоу-бизнес

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз (фото, видео)
"Новый жених": фото Кудрявцевой с молодым мужчиной взорвало Сеть
"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско
Харламов сильно похудел из-за развода

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Сябитову разнесли за совет встречаться с тремя мужчинами одновременно: Какая-то проституция!

Рекомендации свахи назвали чудовищными
Шоу-бизнес

"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско

Молодая жена воспитывала престарелого актера
Шоу-бизнес

Айза Анохина неожиданно призналась в любви Гуфу

Певица поделилась с поклонниками откровенным заявлением
Шоу-бизнес

Валерию затравили в Сети за поход к косметологу: А говорите, что денег нет!

Артистка решилась на болезненную процедуру

Гороскоп

Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Отец Нурмагомедова умер после борьбы с тяжелой болезнью
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+