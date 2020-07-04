Певица МакSим впервые вышла на связь после исчезновения

Артистка так долго не выходила на связь со своими поклонникам, что пользователи социальной сети уже и забыли, как выглядит девушка. Менеджер певицы МакSим опубликовал фото звезды на теннисном корте.
Для качественной игры с ракеткой певица выбрала скромный наряд: черные шорты и топ такого же цвета. Несмотря на то, что на фотографии исполнительница выглядит счастливой, подписчики решили уточнить, сколько лет этому снимку. Но ответа они так и не получили.
Пользователи Инстаграма подозревают, что певица МакSим выложила архивный кадр для отвода глаз. В комментариях к "новой" фотографии Марины появилась теория о том, что девушка делает все возможное, чтобы создать иллюзию нормальной жизни.
Напомним, певица МакSим переживает сейчас не самые лучшие времена. Ходили слухи о том, что она беспрерывно употребляет спиртные напитки, запивая расставание с гражданским супругом Антоном Петровым. Более того, несколько месяцев назад MaкSим угодила в страшное ДТП и полностью пропала со всех радаров.
Стоит отметить, что исполнительница несколько лет подряд приостанавливала свою карьеру и полностью удалялась из социальных сетей. Поклонники стали переживать за жизнь и здоровье артистки после резких изменений в семье и личной жизни певицы МакSим.
Генеральный менеджер исполнительницы заявил, что пришло время развеять всевозможные мифы и сплетни. Маргарита Соколова сообщила, что певица МакSим чувствует себя прекрасно и идет на поправку.
"Певица ведет активный образ жизни. Отлично спит, ест, занимается спортом. Много времени проводит с детьми. Подолгу гуляет в лесу. Очень надеюсь, что многим подняла настроение, а тем, кому испортила, так вам и надо", – обратился к фанатам менеджер.
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