Объявившие о проблемах с деньгами Сенчукова и Рыбин покинули Россию

На Наталье Сенчуковой и Викторе Рыбине пандемия коронавируса отразилась самым печальным образом: артисты признались, что у них возникли финансовые проблемы. А сейчас стало известно об отъезде пары из страны.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отправились в Белоруссию. В Витебске, супруги выступили в рамках фестиваля "Славянский базар". Пожалуй, это пока единственное мероприятие, которое не отменили и не перенесли из-за свирепствующего в мире коронавируса. Отечественные знаменитости с удовольствием спели для публики, почти для всех артистов эта встреча со зрителями стала первой с марта.

"Вчера были в Витебске на концерте!!!💪 Первый раз после начала пандемии мы выступали на Большой сцене с огромным количеством зрителей!!😁 Как это приятно (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила довольная Наталья Сенчукова.

Артистка вместе с мужем, солистом известной группы "Дюна" Виктором Рыбиным, с нетерпением ждут возобновления регулярных выступлений. Пандемия больно ударила по артистам. Они даже признались, что у них начались проблемы с деньгами, пришлось брать в долг у друзей. К счастью, сейчас ситуация стала налаживаться.

"Слава Богу, это было временно, от неожиданности скорее. Сейчас все более менее хорошо, хоть и не встало на прежние рельсы", – сообщила Наталья Сенчукова. Певица рассказала, что им с Виктором Рыбиным стали поступать предложения поработать, даже появились планы. Однако артистка не склонна радоваться заранее. "Мы даже предоплату не берем, боимся, потому что не знаем, что будет дальше, не отменится ли", – поделилась страхами Наталья.

Пока же Сенчукова и Рыбин выступает в Сети. Пара дает концерты у себя на страничке в "Инстаграм". "Даже времени на все не хватает. Смотреть кино или читать больше не стали", – призналась певица.