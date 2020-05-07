Молодая жена пичкает Петросяна одним тестом

В своем инстаграм-аккаунте девушка публикует фото семейных обедов. Судя по ним, в рационе Евгения Петросяна преобладают блюда из теста: макароны, жареные пироги, пицца и пирожные.
Также Татьяна Брухунова призналась, что большая часть ее домочадцев любит острую еду, сообщает "7Дней". Сама же она с такой пищей "не дружит". Супруга артиста регулярно делится рецептами яств домашнего приготовления.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что будто бы Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой родила сына суррогатная мать. По слухам, это случилось в одной из элитных клиник Арабских Эмиратов. Сама пара сообщение не комментирует.
Как писали "Дни.ру", Евгений Петросян развелся с прежней женой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Но совместно нажитое имущество юмористы делят до сих пор. Ходят слухи, что расставание пары было вопросом времени. Якобы в последние годы артисты жили каждый сам по себе, а вместе только работали.
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Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
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