Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной

Татьяна Брухунова "пустила" поклонников в ванную комнату. Супруга Евгения Петросяна готова показывать оголенные части тела.

31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Своим поклонникам она показывает разное: цветы, еду и свои модные наряды. Однако редко можно встретить на личной странице Брухуновой откровенные снимки. Такое она выкладывает в разделе "Сторис".

Вот и на этот раз, когда подписчики захотели посмотреть временные публикации пассии знаменитого юмориста, увидели весьма пикантное фото, сделанное лежа в ванне. В объектив попали ноги и почти скрывающая их пена. Также Татьяна добавила на снимок наклейку "Оставайтесь дома".

После этого девушка показала, что в ванную комнату она захватила мороженое. Брухунова поинтересовалась у поклонников, делают ли они так же, прикрепив опрос с односложными вариантами ответов.

Напомним, лишь недавно стало точно известно, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе. Она опубликовала разоблачающее фото в день Пасхи. Также супруга юмориста купила домой тарелки, каждая из которых стоит порядка трех тысяч рублей.