Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной

31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Своим поклонникам она показывает разное: цветы, еду и свои модные наряды. Однако редко можно встретить на личной странице Брухуновой откровенные снимки. Такое она выкладывает в разделе "Сторис".
Вот и на этот раз, когда подписчики захотели посмотреть временные публикации пассии знаменитого юмориста, увидели весьма пикантное фото, сделанное лежа в ванне. В объектив попали ноги и почти скрывающая их пена. Также Татьяна добавила на снимок наклейку "Оставайтесь дома".
После этого девушка показала, что в ванную комнату она захватила мороженое. Брухунова поинтересовалась у поклонников, делают ли они так же, прикрепив опрос с односложными вариантами ответов.
Напомним, лишь недавно стало точно известно, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе. Она опубликовала разоблачающее фото в день Пасхи. Также супруга юмориста купила домой тарелки, каждая из которых стоит порядка трех тысяч рублей.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Всемирный заговор
Могут ли продлить карантин?
Все женщины изменяют
Мясо это зло
Заворотнюк всех обманула
В СССР пионерский лагерь помните?
Почему снимают Петрова???
Научите своих детей правилам поведения в гостях
Как поднять гемоглобин?