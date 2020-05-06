Полину Гагарину попросили больше не петь

Певица показала видео с домашнего концерта. Поклонники пришли в полный восторг.

Полина Гагарина родила дочь от фотографа Дмитрия Исхакова три года назад. С тех пор певице удается скрывать лицо наследницы. Однако периодически знаменитость все же выкладывает фото и видео с малышкой, где можно разглядеть, на кого похожа девочка.

Недавно Полина выложила в свой инстаграм-аккаунт кадры домашнего выступления. На руках она держала дочь и пела песню "Обезоружена". Исполнение было, как всегда, на высоте. Однако оказывается, не всем по душе пение Гагариной. Главным критиком стала наследница артистки. Полина написала под видео: "Моя главная поклонница. Хотя иногда и говорит: "Не пой, рыбок разбудишь".

Поклонники умилились после просмотра видео. Они рады были увидеть малышку Мию хотя бы со спины. "Такая большая Мия", "Хочу быть на месте Мии. Извините, но да", "Мне кажется, она очень похожа на папу", "Как же это мило! Чудо какое-то!" – написали фолловеры.

Напомним, у Полины Гагариной есть старший сын Андрей. Осенью ему исполнится 13 лет. Певица родила наследника от первого мужа, актера Петра Кислова.