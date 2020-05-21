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Тоскующий по дому принц Гарри нашел замену отцу

Тоскующий по дому принц Гарри нашел замену отцу

Принц Гарри. Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Переехавший в США внук британской королевы скучает по родным. На чужбине принцу Гарри сложно найти близких по духу людей.
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Тем не менее, 35-летний наследник монарха сдружился с 70-летним продюсером Дэвидом Фостером. Киношника и принца познакомили жены. Супруга кинодеятеля, Кэтрин Макфи, как оказалось, училась в школе с избранницей внука королевы, Меган Маркл.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По словам Кэтрин, у Гарри и Дэвида, несмотря на значительную разницу в возрасте, сложились замечательные отношения. Пожилой продюсер моментально завоевал доверие монаршего отпрыска. "Они прямо, как сын и отец!" - рассказала подруга Маркл.

Напомним, Маркл и Макфи в юности посещали одно учебное заведение в Калифорнии. Меган и Кэтрин объединяла любовь актерству. Девушки вместе участвовали в школьных постановках. Совместная работа сделала их близкими подругами.

С годами связь Маркл и Макфи не прервалась. Артистки постоянно пересекались на кинематографических тусовках. После того как Меган стала частью королевской семьи и переехала в Лондон, Кэтрин тоже перебралась в Великобританию, чтобы участвовать в театральной постановке. Знаменитые красавицы встречались на благотворительных мероприятиях. На одном из таких вечеров Макфи и познакомила мужа с принцем Гарри.

Автор: 21 мая 2020, 18:03 Источник: Newslagoon.com • Требует проверки
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Назван настоящий отец принца Гарри

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