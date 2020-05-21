Оставшийся без работы принц Гарри распродает имущество

Недавно супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы, которую отметили дома вместе с наследником Арчи. Однако радость семейной идиллии принцу Гарри омрачает сожаление об отъезде из Лондона.
Экс-герцог Сассекский тоскует по дому, и на этом фоне даже смог помириться со своим братом, принцем Уильямом. По данным инсайдеров, Гарри уже продал три своих охотничьих ружья, получив за них 180 тысяч долларов, сообщает "Экспресс газета".
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл должны выплатить британской казне долг за ремонт их лондонского поместья. Августейшая чета задолжала 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Как оказалось, в нынешнем положении для пары эта сумма неподъемная.
Как писали "Дни.ру", сразу отдать всю сумму принц Гарри и Меган Маркл не могут, поэтому решили гасить долг частями. Пока они перечислили в бюджет 18 тысяч фунтов.
В настоящее время бывшие герцоги Сассекские арендуют огромный особняк у продюсера и актера Тайлера Перри. По слухам, они платят за жилье примерно 20-40 тысяч долларов в месяц.
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