Подруга сдала Меган Маркл с потрохами

Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи рассказала о ее юности. По словам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант.

Оказывается, жена принца Гарри не только хорошая актриса. По словам Макфи, Меган Маркл еще и замечательная певица.

"Она была в классе моей сестры – на два года старше меня. Моя сестра устраивала концерты вместе с ней, я тоже выступала на двух концертах вместе с ней, когда училась в седьмом или восьмом классе. Это были малоизвестные мюзиклы", – цитирует подругу Маркл Express.co.uk. "Я не знаю, есть ли видео, как она поет, но она действительно хорошая певица", – сдала с потрохами герцогиню Сассекскую Макфи.

В отличие от Меган Маркл, американка Кэтрин продолжает работать актрисой. В настоящее время она находится в Лондоне.

Недавно школьная подруга жены принца Гарри поделилась в соцсети фото себя и герцогини Сассекской из юности. Макфи надеется, что 37-летняя Маркл, которая ожидает своего первенца, посетит ее выступление в столице Великобритании.

Ранее Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк, чтобы принять участие в праздничной вечеринке, посвященной предстоящему рождению малыша. Оказалось, что британская королева могла с неодобрением отнестись к этой самовольной поездке жены принца Гарри, поскольку та носит светский характер.