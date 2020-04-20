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"Какие длинные реснички": дочь Гагариной очаровала россиян

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полина Гагарина показала в недавнем видеоролике дочь. Малышка умилила своей внешностью.
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Полина Гагарина редко показывает общественности свою младшую наследницу Мию, которой совсем скоро исполнится три года. Лицо малышки нельзя было разглядеть отчетливо, однако певица решила все-таки познакомить дочь с поклонниками. Она опубликовала новое видео в поддержку своей песни "Небо в глазах" и показала, как рисует вместе с Мией.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Фолловеры обратили внимание, что у малышки очаровательные черты лица. "Видно, какие у Миюши длинные реснички", – написал пользователь Сети. "Я почти увидела Мию. Это для меня счастье", – высказалась одна из поклонниц. "С Миюшей песню слышу совсем в других красках", – отметила другая.

Полина признавалась, что дочь не такой ангел, каким кажется на первый взгляд. Когда малышка встает не с той ноги, от нее зависит весь дом. Она полная противоположность сыну Гагариной, который с ранних лет ведет себя послушно.

Напомним, что отцом 12-летнего Андрея является бывший муж Полины Петр Кислов. Они развелись в 2010 году. После этого артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, которому родила дочь. 

Автор: 20 апреля 2020, 12:50

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