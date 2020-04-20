"Какие длинные реснички": дочь Гагариной очаровала россиян

Полина Гагарина показала в недавнем видеоролике дочь. Малышка умилила своей внешностью.

Полина Гагарина редко показывает общественности свою младшую наследницу Мию, которой совсем скоро исполнится три года. Лицо малышки нельзя было разглядеть отчетливо, однако певица решила все-таки познакомить дочь с поклонниками. Она опубликовала новое видео в поддержку своей песни "Небо в глазах" и показала, как рисует вместе с Мией.

Фолловеры обратили внимание, что у малышки очаровательные черты лица. "Видно, какие у Миюши длинные реснички", – написал пользователь Сети. "Я почти увидела Мию. Это для меня счастье", – высказалась одна из поклонниц. "С Миюшей песню слышу совсем в других красках", – отметила другая.

Полина признавалась, что дочь не такой ангел, каким кажется на первый взгляд. Когда малышка встает не с той ноги, от нее зависит весь дом. Она полная противоположность сыну Гагариной, который с ранних лет ведет себя послушно.

Напомним, что отцом 12-летнего Андрея является бывший муж Полины Петр Кислов. Они развелись в 2010 году. После этого артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, которому родила дочь.