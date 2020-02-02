Не хоронить себя: звезда "Мы из будущего" откровенно о борьбе с раком

Однако в 2017 году у артистки вновь обнаружили опухоль. Новообразование находилось в груди. На этот раз справиться с коварным недугом заблаговременно не удалось, поэтому женщине пришлось пройти через множество обследований и курсы химиотерапии.
Из-за них звезде фильма "Мы из будущего" пришлось распрощаться с волосами. Однако Кристина Кузьмина не сдается и призывает к этому всех, кто столкнулся с жутким заболеванием. Кристина уверена, что главное в борьбе с раком – не падать духом.
"Труднее всего в такие моменты – психологически не хоронить себя. Если человек ложится и говорит, что он умирает, вскоре это действительно начинает происходить. Когда мне было сложно, я задавала себе один единственный вопрос: "хочу ли я умереть"? А я этого не хочу. Поэтому приходится вставать с кровати, идти и бороться", – рассказала актриса в интервью изданию StarHit.
Несмотря на тяжелый недуг, Кристина Кузьмина продолжает выступать на сцене и сниматься в сериалах. Звезда фильма "Мы из будущего" признается, что именно работа помогает ей отвлечься от мрачных мыслей о здоровье и смерти.
"После очередного курса химиотерапии я иногда до двери театра от машины шла несколько минут. Через каждые десять шагов делала передышки, но все равно шла! Работа спасала меня, отвлекала от тревожных мыслей", – рассказала артистка.
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