"Какой лапушка!": фото Евгения Плющенко с сыном умилило россиян

В инстаграм-аккаунте Гном Гномыча (так называют мальчика звездные родители – прим. ред.) размещен кадр семилетней давности. На нем знаменитый фигурист в машине держит на руках совсем маленького сынишку.
"Даже не верится, что я был таким маленьким гномиком", – говорится в подписи. Поклонники восхитились милому семейному снимку. Они отметили, что Евгений Плющенко на нем выглядит очень счастливым.
"Боже, какой лапушка"!", "Фото супер", "Ты сладкий", "Солнышко", "Как быстро растут дети!", "Такой миленький! Хорошенький!" – умилились подписчики сына Евгения Плющенко. Ряд фолловеров пожелали Саше расти быстрее, чтобы увидеть в его исполнении "шесть четверных".
Отметим, что сын прославленного спортсмена уже делает большие успехи в фигурном катании. Гном Гномыч покорил не одну ледовую арену в России и за рубежом. Родители по праву гордятся талантливым наследником, которому многие пророчат большое будущее. Евгений Плющенко периодически делится новостями об успехах малыша в своем "Инстаграм".
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