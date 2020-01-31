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Плющенко и известная певица откровенно о своем романе

Евгений Плющенко. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналисты с ног сбились, чтобы узнать, действительно ли у Евгения Плющенко и Марины Девятовой были любовные отношения. Спортсмен и исполнительница народных песен прокомментировали информацию.
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Все началось с того, что "Экспресс-газета" обнародовала материал, посвященный личной жизни Марины Девятовой. В нем сообщалось, что у артистки был короткий роман с фигуристом Евгением Плющенко. Дескать, исполнительница народных песен была настолько увлечена, что, узнав об операции любимого мужчины, решила отменить выступление и поехать за ним. Однако фигурист отговорил ее, убедив, что с ним все будет хорошо.

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Репортеры бурно отреагировали на эту информацию и связались с Евгением. Однако прославленный фигурист заявил, что не знает Марину. "Может, ей это во сне приснилось. Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне "здрасьте – здрасьте, пока – пока". В жизни такой поток людей, что я ее даже не заметил", – высказался спортсмен.

Плющенко развил тему: "Занимается она народным творчеством, но хотелось бы, чтобы народное творчество не переходило на личности, которых не было в ее жизни. Видимо, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное… Тем более именно в это время я начал встречаться с Яной (Рудковской, нынешней женой фигуриста. – Прим. ред.). Мозаика никак не складывается".

Марина Девятова тоже опровергла информацию о романе с Евгением Плющенко. "Вряд ли Евгений меня помнит. У нас есть с Евгением Плющенко только одна совместная фотография из Гватемалы, где мы оба принимали участие. Я там пела "Калинку" восемь раз на бис. Мы с Евгением действительно входили в делегацию, но больше никогда с ним не пересекались", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Певица заявила, что история об их романе – "чей-то придуманный бред". "Ни я, ни Евгений не ищем такого пиара. У нас семьи, дети, творчество. Печально, что появляются вот такие выдуманные новости. Теперь и я знаю, что чувствуют мои коллеги, которых с утра до вечера обливают желтыми сплетнями", – резюмировала исполнительница.

Автор: 31 января 2020, 08:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Скорее, у него роман с известным певцом. Шляпкин за деньги раскручивал никому не известных барышней, к которым в койку его и насильно не затолкать. Теперь и здесь та же шарманка.Филька еще этим занимается.
1

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