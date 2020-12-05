Никаких съемок и концертов: Успенская пошла на крайние меры из-за пандемии коронавируса

Певица намерена минимизировать свое появление в новогодних передачах, собирающих толпы представителей российского шоу-бизнеса. Однако Любовь Успенская все же не присоединилась к бойкоту Валерия Меладзе, а лишь задумалась о серьезных последствиях заморской инфекции.
Напомним, всего несколько недель назад на просторах интернета прогремела новость об обращении Меладзе к отечественным артистам: он резюмировал проблемы, которые переживает индустрия развлечений в связи с пандемией. Исполнитель призвал бойкотировать новогодние выступления с целью привлечения внимания властей к проблемам артистов.
"Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. Я приняла участие в новогоднем выпуске "Угадай мелодию" и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду", – публично заявила звезда.
Успенская добавила, что всегда снималась только в тех передачах, которые ей интересны. Именно поэтому коронавирус стал лишь еще одной причиной для тщательного отсеивания телевизионных программ.
По словам Любови Залмановны, подобные сборища только ухудшают эпидемиологическую ситуацию и приводят к неотвратимым последствиям. Стоит отметить, что у королевы шансона и без того достаточно проблем. Артистка так и не пришла в себя окончательно после публичного скандала, который устроила ее дочь.
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