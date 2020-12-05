"Мало ли что он хочет": вдова Алексея Баталова отказалась от родственника

Три года назад не стало советской звезды театра и кино Алексея Баталова. В возрасте 88 лет он скончался в одной из столичных клиник. Долгое время артист не покидал стены медицинского учреждения и пытался восстановиться после серьезного перелома шейки бедра. Однако здоровье Алексея Владимировича так сильно пошатнулось, что через некоторое время его сердце остановилось. прочитано 1745 раз Одним из первых, кто пытался поддержать убитую горем вдову Баталова, стал родной брат актера. Знаменитый писатель и священник Михаил Ардов уже долгое время не выходил на связь. Выяснилось, что близкий родственник артиста несколько лет подряд находится в доме престарелых. ПО ТЕМЕ "Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове По словам Ардова, оказался он в учреждении не по своей воле. Священник до сих пор не может позвонить родным и добиться встречи с ними. Брат покойного Алексея Баталова молил о помощи. Однако все его просьбы были проигнорированы. Поговаривают, что причиной такого хладнокровного отношения работников дома стал контракт, подписанный родственниками Михаила Викторовича. Конкретные имена управляющий учреждения называть не стал, но лишь намекнул на влияние вдовы Баталова. "Это одно из условий его проживания тут: полный запрет на общение с журналистами. Мало ли что он хочет! Важнее контракт, который мы подписали. Некоторые люди запрещают посещать своих пенсионеров", – заверил работник дома престарелых. Сама же Гитана Леонтенко добавила, что не знает, где находится брат ее усопшего мужа. А родная племянница писателя, заслуженная артистка России Анна Ардова и вовсе проигнорировала вопросы, связанные с местонахождением родственника.

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