"Мало ли что он хочет": вдова Алексея Баталова отказалась от родственника

Одним из первых, кто пытался поддержать убитую горем вдову Баталова, стал родной брат актера. Знаменитый писатель и священник Михаил Ардов уже долгое время не выходил на связь. Выяснилось, что близкий родственник артиста несколько лет подряд находится в доме престарелых.
По словам Ардова, оказался он в учреждении не по своей воле. Священник до сих пор не может позвонить родным и добиться встречи с ними. Брат покойного Алексея Баталова молил о помощи. Однако все его просьбы были проигнорированы.
Поговаривают, что причиной такого хладнокровного отношения работников дома стал контракт, подписанный родственниками Михаила Викторовича. Конкретные имена управляющий учреждения называть не стал, но лишь намекнул на влияние вдовы Баталова.
"Это одно из условий его проживания тут: полный запрет на общение с журналистами. Мало ли что он хочет! Важнее контракт, который мы подписали. Некоторые люди запрещают посещать своих пенсионеров", – заверил работник дома престарелых.
Сама же Гитана Леонтенко добавила, что не знает, где находится брат ее усопшего мужа. А родная племянница писателя, заслуженная артистка России Анна Ардова и вовсе проигнорировала вопросы, связанные с местонахождением родственника.
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