Савичева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

В этом году одной из главных героинь публикаций стала Юлия Савичева. Она делилась с поклонниками своими детскими проблемами и комплексами, откровенно говорила об отношениях с мужем и дочкой.
2020 стал достаточно успешным годом для творчества певицы. Юлия выпустила песню "Больше не терять", а также хит "Доктор Хаус", который теперь поют все.
Исполнительница активно помогала бездомным животным попасть в хорошие руки, делилась своими переживаниями о будущем нашей культуры, радовала подписчиков яркими образами и неожиданными событиями.
Юлия Савичева поспешила поздравить читателей "Дни.ру" с наступающим праздником.
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