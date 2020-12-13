Пиар-роман: стало известно о контракте между Бузовой и Манукяном

Бывшая жительница телестройки подтвердила опасения скептически настроенных поклонников Ольги Бузовой. По словам Алены Рапунцель, поющая телеведущая и блогер заключили сотрудничество и разыгрывают пиар-роман.
Давид Манукян только изображает любовь к Ольге Бузовой. Артистка, в свою очередь, также врет о чувствах к блогеру.
Рапунцель подчеркнула, что получила сведения из достоверного источника. "Я уверена, что у них контракт, то есть на сто процентов", – сказала бывшая участница реалити-шоу "Дом-2".
Отметим, что Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются без малого два года. Влюбленные публично демонстрируют чувства. Певица и блогер не скрывают, что видят друг в друге вторых половинок, уже задумались о свадьбе и детях. Поклонники ждут не дождутся, когда Ольга и Давид объявят дату бракосочетания.
Как писали "Дни.ру", на днях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова сказала, что в шоу "Ледниковый период" у Ольги Бузовой нет шанса на победу. Спортсменка похвалила поющую телеведущую за яркие и артистичные выступления. Между тем Бестемьянова считает, что вокалистка не имеет таланта к катанию. У Ольги, по словам Натальи, нет "двигательной моторики".
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