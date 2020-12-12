"Только ленивый не мечтает ее убить!": Исинбаева выплеснула мнение о Бузовой

В одиннадцатом выпуске шоу "Ледниковый период" Ольга Бузова предстала на льду в образе желтой птицы из игры "Angry Birds". Веселый, легкий и беззаботный образ глупого пернатого создания, который выбрала теледива, пришелся по душе Елене Исинбаевой. Олимпийская чемпионка решила, что образ неугомонной и несмышленой живности отлично подошел звезде проекта "Дом-2".
По сюжету номера за пернатой Ольгой Бузовой охотится ее партнер Дмитрий Соловьев. "Мне очень понравилась самоирония Ольги Бузовой, ведь только ленивый не мечтает ее убить!", – высказалась Елена Исинбаева о теледиве.
Заявление члена жюри многие восприняли двояко, ведь на шоу "Ледниковый период" неоднократно замечали чересчур строгое и предвзятое отношение олимпийской чемпионки к Ольге Бузовой. Ранее Ольга Бузова размещала совместные кадры с Еленой Исинбаевой в инстаграм-канале, где писала, что между ними нет никакой вражды, чтобы развеять тревогу своих поклонников. Однако далеко не все поверили в доброжелательное отношение Елены Исинбаевой к Ольге Бузовой.
Напомним, что в текущем сезоне шоу "Ледниковый период" пары-участники больше не будут вылетать с проекта. Теперь их будут оценивать с помощью баллов для определения пары-победителя.
Популярные темы форума
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
Залетела!!!
Если мужчина добрый
Изменила будущему супругу
Свиноза великий украинский философ.
Лечение гомосексуализма