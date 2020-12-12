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"Надо в красную книгу": Бузова пошалила на льду в птичьих перьях

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знаменитость подготовила для зрителей шоу "Ледниковый период" феерическое выступление. Ольга Бузова вышла на лед в образе птицы с желтым оперением, чтобы показать себя во всей красе.
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Пока россияне заняты ожиданием заключительных выпусков шоу "Ледниковый период", Ольга Бузова не перестает радовать поклонников своей активной жизненной позицией. Фанаты звезды не на шутку удивлены, откуда у нее столько энергии и выдержки, чтобы успевать участвовать в множестве разных проектов. О своих занятиях теледива регулярно сообщает в личном блоге. Недавно Ольга Бузова показала в инстаграм-канале наряд, который подготовила для нового этапа соревнований на льду.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Теледива вышла на лед в экстравагантном ярко-желтом наряде, который декорирован пышными желтыми перьями, как у птицы. Волосы звезда забрала в высокий хвост и заплела тугую косу-колосок. Ольга Бузова испытала бушующие эмоции во время ледового выступления, это хорошо заметно по ее выражению лица на опубликованных снимках.

Пользователи Сети не ожидали увидеть певицу в настолько эпатажном наряде. "Курица что ли?))))", "Ольга – это какое-то чудо в перьях!", "Птенчик наш любимый", "Надо в красную книгу", – выразились комментаторы. Привычным образом, поклонники пожелали звезде победы на спортивном проекте, а хейтеры попросили ее меньше появляться на телеэкранах. Несмотря ни на что, Ольга Бузова продолжает творческую деятельность. Ее птичий номер на шоу "Ледниковый период" принес зрителям позитив и положительные эмоции.

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Автор: 12 декабря 2020, 20:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

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