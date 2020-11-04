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Шоу-бизнес

"Очень друг друга любим, но мы просто друзья": Подруга сына Орбакайте выбрала другого

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look www.globallookpress.com
Мария сообщила, что выходит замуж не за сына Кристины Орбакайте. Однако девушка заявила, что они с Дени Байсаровым любят друг друга.
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В Сети начали обсуждать грядущую свадьбу сына Кристины Орбакайте, который совсем недавно вернулся из Лондона в Москву. Но та невеста, которую пророчили звездному наследнику, решила выйти замуж за другого человека.

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Когда близкая подруга Дени Байсарова Мария опубликовала в инстаграм-канале снимок с кольцом, россияне решили, что она готовится к свадьбе со звездным наследником певицы. Скорое замужество девушки подтвердилось, однако эффектная блондинка объявила, что ее супругом станет не Дени.

Мария рассказала в инстаграм-истории о том, что выходит замуж за другого человека, а романтических отношений с Дени Байсаровым у нее нет. "Очень друг друга любим, но мы просто друзья", – выразилась подруга сына Кристины Орбакайте. По словам девушки, она хорошо общается с внуком Аллы Пугачевой с самого детства.

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Новая реклама зубной пасты Colgate w/ @_denny_denny_ #heisthebest ❤️

Публикация от m.k. ✨ (@yourmaria)

Подруга сына Кристины Орбакайте поблагодарила пользователей Сети за яркие поздравления. С помощью инстаграм-истории она смогла внести ясность в обстоятельства своей личной жизни.

Напомним, что Дени Байсарову 22 года. Он успешно сдал экзамены в Лондонском ВУЗе и окончил магистратуру. Кристина Орбакайте пророчит наследнику взрослую жизнь и гордится его достижениями.

Автор: 4 ноября 2020, 10:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте завела сына в страшный лес

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