Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Воскресенье
29 ноября
Лента новостей
12:08
Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова
11:57
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
11:19
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко
11:15
"Скоропостижно скончался на улице": Виктора Рыбина сокрушила смерть
10:58
Семейная драма Ларисы Вербицкой: телеведущая прятала сына от экс-супруга
10:34
Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы
10:30
"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
08:17
"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину
06:47
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
04:29
Многодетная мать Водянова разделась перед камерой
02:17
"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 ноября 2020 года
22:14
"Опухшие и страшные": Сестры Колисниченко из шоу "Дом-2" легли под нож
20:08
"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями
18:00
Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
17:59
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
17:51
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
17:39
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
17:37
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
17:14
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
16:57
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО
16:53
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
16:17
"Надо тысяч пятьсот в месяц": Звезда КВН рассекретила затраты
16:09
Светличная начала писать завещание на больничной койке
15:48
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
15:30
"Как на минном поле": Миронов откровенно о страшном недуге
15:10
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
13:59
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
13:38
"Я сильный, ты не справишься": Воля о признающемся в любви Харламову мужчине
13:36
"В каждой бочке затычка": Кожевникова сцепилась с бывшей женой Гогунского
13:29
Стало известно имя нового руководителя театра Романа Виктюка
13:08
Никакой свадьбы: Бузова и ее бойфренд не решились на семейные обязательства
13:04
"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид
13:02
Подруга умоляла Ивлееву бросить Элджея
12:41
Достиг дна: Попавший в антирейтинг артистов Меладзе сделал заявление
12:26
Голая Анастасия Волочкова без купальника шокировала публику
12:14
Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир
12:08
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
11:39
"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции
11:31
Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края
11:24
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом
10:58
Раздетая Асмус с бутылкой водки в руках всполошила народ
10:56
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
10:56
В России заговорили о готовности США воевать из-за "Северного потока-2"
10:23
Зарабатывающая миллионы долларов Собчак пожаловалась на повышение налога на 2%
06:51
Спевшаяся со старым другом Кожевникова заговорила о ревности
04:38
Переболевшую ковидом Бородину заподозрили во лжи: Вам следователем надо идти работать!
02:09
Потерявшая ребенка жена Алека Болдуина сообщила о новой беде
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 ноября 2020 года
23:18
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
"Сижу на подножных кормах": стало известно о бедственном положении Бориса Щербакова
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым
Тихановская пролила свет на контакты с Байденом
Шоу-бизнес

"Скоропостижно скончался на улице": Виктора Рыбина сокрушила смерть

Виктор Рыбин. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Клавишник из группы "Дюна" Андрей Апухтин внезапно ушел из жизни. Опечаленный смертью близкого товарища Виктор Рыбин рассказал про обстоятельства кончины музыканта.
прочитано 1354 раза

Виктор Рыбин считал Андрея Апухтина не только другом, но и братом, ведь годы совместной работы с покойным клавишником не прошли для него бесследно. Лидер группы "Дюна" приходился покойному артисту земляком, они родились в одном городе – Долгопрудном Московской области. Кроме того, Андрей и Виктор появились на свет примерно в одно время – в августе 1962 года. Усопший клавишник "Дюны" принял участие в создании около ста песен для знаменитой группы и стал важной частью коллектива. Он состоял в нем почти 30 лет.

ПО ТЕМЕ

"Дюна" уже не будет прежней: Сенчукову пришибло смертью

Лидер группы "Дюна" сообщил, что у Андрея Апухтина были проблемы с сердцем и с давлением. Мужчина очень переживал из-за отмены концертов вследствие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Виктор Рыбин считает, что покойный музыкант слишком серьезно относился к возможности выступать и испытывал ярко выраженный дискомфорт из-за отсутствия возможности делиться творчеством вживую. Ему нравилось контактировать с публикой.

Точная причина ухода из жизни Андрея Апухтина пока не известна. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова скорбят о потере прекрасного товарища и отличного напарника. "Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили ещё судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице во время прогулки просто", – объявил Виктор Рыбин.

Автор: 29 ноября 2020, 11:15 Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек

Шоу-бизнес

Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой

Женщина на все готова ради артиста
Шоу-бизнес

"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину

Телеведущая обижена на экс-возлюбленного

Шоу-бизнес

Многодетная мать Водянова разделась перед камерой

Народ в шоке
Шоу-бизнес

"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение

Актриса показала синяки на ногах

Гороскоп

Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+