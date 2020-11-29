"Скоропостижно скончался на улице": Виктора Рыбина сокрушила смерть

Клавишник из группы "Дюна" Андрей Апухтин внезапно ушел из жизни. Опечаленный смертью близкого товарища Виктор Рыбин рассказал про обстоятельства кончины музыканта.

Виктор Рыбин считал Андрея Апухтина не только другом, но и братом, ведь годы совместной работы с покойным клавишником не прошли для него бесследно. Лидер группы "Дюна" приходился покойному артисту земляком, они родились в одном городе – Долгопрудном Московской области. Кроме того, Андрей и Виктор появились на свет примерно в одно время – в августе 1962 года. Усопший клавишник "Дюны" принял участие в создании около ста песен для знаменитой группы и стал важной частью коллектива. Он состоял в нем почти 30 лет.

Лидер группы "Дюна" сообщил, что у Андрея Апухтина были проблемы с сердцем и с давлением. Мужчина очень переживал из-за отмены концертов вследствие эпидемиологической ситуации в стране и в мире. Виктор Рыбин считает, что покойный музыкант слишком серьезно относился к возможности выступать и испытывал ярко выраженный дискомфорт из-за отсутствия возможности делиться творчеством вживую. Ему нравилось контактировать с публикой.

Точная причина ухода из жизни Андрея Апухтина пока не известна. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова скорбят о потере прекрасного товарища и отличного напарника. "Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили ещё судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице во время прогулки просто", – объявил Виктор Рыбин.