"Он умер от СПИДа!": племянница впервые о настоящей причине смерти известного актера

Согласно официальным данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, количество зарегистрированных вич-инфицированных в стране составляет приблизительно 1 306 109 человек. В настоящий момент 998 037 из них живы, 308 072 погибли. Россия занимает 3-е место по уровню распространенности этого страшного заболевания, уступая лишь ЮАР и Нигерии. Среди тех, кого погубила эта болезнь, был и актер Александр Числов.

Александр Числов умер 29 августа 2019 года на 55 году жизни. Тогда говорили, что причиной смерти актера стало обострение пневмония. И только сейчас племянница актера Светлана Андрианова раскрыла правду.

"Я хоронила дядю за свой счет, сама же ставила ему памятник (тело Числова кремировали, а урну с прахом похоронили на Николо-Архангельском кладбище, поскольку этого хотел сам актер – там покоятся останки его тети – Прим. ред.). – рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" Светлана. – Я же лично видела и заключение врача о причинах смерти. Так вот, застойная пневмония, о которой все говорили и писали, была вызвана СПИДом, дядя был инфицирован. Про это никто не знает, но его же отвезли умирать на Соколиную гору (там находится Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом – Прим. ред.), куда не так просто попасть".

Напомним, что на похоронах актера в Доме кино вспыли многие неприятные факты его биографии. Например, друг и коллега покойного Сергей Апрельский прямо у гроба заявил, что у Числова были серьезные проблемы с алкоголем. "Мы с Саней на эту тему разговаривали очень плотно, – пояснил Сергей. – Я тоже проходил через это, когда при помощи стакана уходил от проблем в отсутствие работы. Мне это близко и знакомо. Но я смог справиться с этой бедой".





Сам Числов перед смертью нездоровый вид объяснял просто: "Я выпиваю". А работавшая с ним актриса Ольга Спиркина уверяла: он "прикладывался" после каждого съемочного дня...