Похоронившая актера Числова престарелая мать пропала без вести

Больше года прошло со дня смерти актера Александра Числова. И все это время вокруг его родственников и наследства кипели страсти. Которые сейчас приняли драматический оборот...

Как известно, трехкомнатная квартира актера в Москве близ метро "Алтуфьево" досталась его племяннице Светлане Адриановой – женщина купила ее у актера на законных основаниях. А пожилая мама покойного артиста подала в суд на девушку – просила признать сделку недействительной. Мол, сама является наследником первой очереди, и недвижимость должна была достаться ей.

В ток-шоу Андрея Малахова мать актера жаловалась на племянницу. "Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтоб я сдохла, – плакала Валентина Александровна. – А куда же я пойду? Хоронить сына надо было... А ведь Свету я вырастила, выучила, оплачивала ее учебу в Калужском техникуме, потом устроила на работу, обувала, одевала. Она ни в чем не нуждалась".



И вот неожиданная новость – мать актера пропала без вести. Случилось это в городе Северодвинске, где она жила у племянника, родного брата Светланы. Как говорят, в последний раз ее видели 26 октября – 84-летняя женщина села в такси и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки с тех пор она не отвечает, дома ее нет.

Первыми забили тревогу близкий друг актера Сергей Дворцов и та самая племянница Светлана Андрианова. Родственники подозревают, что после очередного судебного заседания по делу наследства актера, исчезновению матери актера могла как-то поспособствовать ее адвокат Майя Сандлер. Она, кстати, подала апелляцию по данному делу, в Мосгорсуд, судебное слушание назначено на 18 ноября. Сейчас Сергей и Светлана готовятся подавать заявление в полицию о пропаже бабушки.

Напомним, Александр Числов снялся во многих фильмах режиссера Хусейна Эркенова ("Сто дней до приказа", "Не стреляйте в пассажира", "Черный мяч"). Всего же за время своей творческой деятельности он сыграл в 166 фильмах и телевизионных сериалах – преимущественно в эпизодах.