"Время не лечит": ведущая "Спокойной ночи, малыши!" о смерти сына

Народная артистка признается, что до сих пор не может без слез вспоминать о сыне. Несмотря на то, что у Татьяны Судец осталась дочка, она не смогла заменить ей горькую утрату.
По словам диктора, Андрей был похож на итальянского актера и режиссера. Близкие друзья телеведущей даже называли мальчика Микелем Плачидо. Наследник действительно притягивал многочисленные взгляды окружающих и был любимцем публики.
Татьяна Судец долгое время не афишировала историю смерти сына. В одном из интервью она рассказала, что вместе с полицией искала Андрея. Тело 24-летнего парня было найдено в лесу. Следователи выяснили, что парня забили до смерти и бросили умирать под кучей гравия.
Однако годы идут, а душевная рана Судец все никак не зарастает. Телеведущая признается, что даже круглосуточные съемки и участие в многочисленных проектах не смогли уберечь ее от депрессии. Ведь о смерти наследника Татьяна узнала в очередной командировке.
"В милиции заявление не брали. Сказали, что он просто загулял. Пока я ходила к всевозможным экстрасенсам и посещала церкви, Андрея нашли в щебенке. А я ходила на работу и была вынуждена улыбаться", – откровенно заявил диктор.
Отметим, что убийца сына Судец даже не пытался скрыться от правоохранительных органов. Грабитель торжественно носил вещи Андрея. Через несколько месяцев он отправился за решетку сроком на 15 лет.
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