"Время не лечит": ведущая "Спокойной ночи, малыши!" о смерти сына

Трагедия в семье одного из самых известных дикторов произошла в далеком 1992 году. Тогда Татьяне Судец казалось, что ее жизнь остановилась и потеряла какой-либо смысл. 24-летний наследник телеведущей был жестоко убит грабителями.

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