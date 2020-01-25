"Не спасет от заражения": над сыном Яны Рудковской нависла страшная угроза

Яна Рудковская обеспокоена здоровьем наследника Саши. Продюсер и ее муж Евгений Плющенко решили подстраховаться и позаботились о ребенке.



Яна Рудковская с семьей отправились в Японию. Там фигурист с наследником не первый раз выступают на льду со своим Prince Ice Show.

Как известно, сейчас в Китае, расположенном не так далеко от Японии, бушует новый тип коронавируса. Страшная болезнь уже унесла не один десяток жизней. "В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках", – сообщила в своем "Инстаграм" Яна Рудковская.

В подтверждение своих слов продюсер опубликовала фотографию, сделанную в самолете. Однако россияне скептически отнеслись к мерам профилактики Яны Рудковской.

Знаменитости посоветовали сидеть дома, чтобы не заболеть. "Неужели вам неизвестно, что маска никак не уберегает от вируса?", "Маски нужны только для больных", "Думаете, вам помогут эти намордники? Врачи тысячу раз предупреждали, что маска не спасает от заражения, наоборот, способствует ему из-за влажной среды!", – высказались комментаторы.

Как писали "Дни.ру", ранее Яна Рудковская отреагировала на нападки хейтеров в соцсети, которым не дают покоя ее стройные длинные ноги и возраст. Она возмутилась тем, что гадкие послания ей пишут, в основном, женщины, являющиеся женами и матерями.