"Пишут гадости": Яна Рудковская пожаловалась на жуткую травлю

Яна Рудковская поразилась желчным высказываниям завистниц в Сети. Она ответила хейтерам, которым не дают покоя ее длинные ноги и возраст.



Продюсер ответила в "Инстаграм" злобным критикам. На одном из светских мероприятий в Париже она предстала в мини-платье в стиле baby doll, а потом опубликовала видео в соцсети.

Позже Яна Рудковская обнаружила, что подписчицы раскритиковали ее. Одни посчитали, что в 45 лет такие короткие платья носить не стоит. Другие написали, что она слишком худая. "Ноги – две палки, скоро сломаются", "Такое платье не для 40-летней дамы", – затравили жену фигуриста Евгения Плющенко фолловеры.

Яна Рудковская решила дать отпор злопыхателям. Назло им продюсер устроила дефиле в том же платье. "Не понимаю, какая разница, какие у кого ноги, возраст, длина платья или высота каблуков? Для меня всегда было главное, чтобы человек был хороший. Удивительно, что основные негативные комменты пишут женщины. Удивительно, что эти "милые создания" пишут гадости даже в адрес детей, причем не щадят никого – ни малышей, ни подростков", – высказалась звезда.

Светская львица добавила, что страницы таких завистниц, как правило, закрыты, а если и открыты, то в описании профиля в основном можно прочесть "лучшая мама", "лучшая жена". Многие знаменитые подруги поддержали Яну Рудковскую. "Надо срочно встретиться и все обсудить", – заявила Светлана Бондарчук. "К сожалению, понять это невозможно… Остается только одно – не обращать внимания и делать свое дело", – отметила Инна Маликова.